Ikhsan Wahyu Nugroho

Doc Market

Ikhsan Wahyu Nugroho
0 inceleme
87 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
141 (34.90%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (65.10%)
En iyi işlem:
30.10 USD
En kötü işlem:
-28.54 USD
Brüt kâr:
1 620.34 USD (156 260 pips)
Brüt zarar:
-1 885.39 USD (182 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (102.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.28 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
167 (41.34%)
Satış işlemleri:
237 (58.66%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
11.49 USD
Ortalama zarar:
-7.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-57.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.13 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
569.75 USD
Maksimum:
606.50 USD (661.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 124
GBPJPY_MRG 36
EURJPY_MRG 30
GBPUSD_MRG 29
USDJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 27
NQ100.R 22
CHFJPY_MRG 15
AUDJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 9
NZDUSD_MRG 9
USDCHF_MRG 7
AUDUSD_MRG 6
GBPNZD_MRG 6
GBPCAD_MRG 6
EURCHF_MRG 5
NZDJPY_MRG 5
USDCAD_MRG 4
AUDNZD_MRG 3
AUDCHF_MRG 3
AUDCAD_MRG 3
EURAUD_MRG 3
EURGBP_MRG 3
EURCAD_MRG 3
GBPAUD_MRG 2
CL.R 2
EURNZD_MRG 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -41
GBPJPY_MRG -61
EURJPY_MRG -49
GBPUSD_MRG 11
USDJPY_MRG -21
EURUSD_MRG -99
NQ100.R -8
CHFJPY_MRG 21
AUDJPY_MRG -39
CADJPY_MRG 5
NZDUSD_MRG 8
USDCHF_MRG -24
AUDUSD_MRG 28
GBPNZD_MRG -2
GBPCAD_MRG -11
EURCHF_MRG -16
NZDJPY_MRG 7
USDCAD_MRG 25
AUDNZD_MRG 3
AUDCHF_MRG 2
AUDCAD_MRG 1
EURAUD_MRG -5
EURGBP_MRG -39
EURCAD_MRG 15
GBPAUD_MRG -4
CL.R 8
EURNZD_MRG 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -8.5K
GBPJPY_MRG -6.6K
EURJPY_MRG -4.6K
GBPUSD_MRG 738
USDJPY_MRG -2.2K
EURUSD_MRG -5.4K
NQ100.R -1.2K
CHFJPY_MRG 1.2K
AUDJPY_MRG -2.8K
CADJPY_MRG 396
NZDUSD_MRG 184
USDCHF_MRG -851
AUDUSD_MRG 1.3K
GBPNZD_MRG -635
GBPCAD_MRG -775
EURCHF_MRG -644
NZDJPY_MRG 621
USDCAD_MRG 2.1K
AUDNZD_MRG 260
AUDCHF_MRG 60
AUDCAD_MRG 60
EURAUD_MRG -393
EURGBP_MRG -1.4K
EURCAD_MRG 1.1K
GBPAUD_MRG -67
CL.R 83
EURNZD_MRG 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.10 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +102.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Breakout metode, Risk and Reward 1:1,5
2025.10.11 04:11
Trading operations on the account were performed for only 67 days. This comprises 11.06% of days out of the 606 days of the signal's entire lifetime.
