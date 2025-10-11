- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
141 (34.90%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (65.10%)
En iyi işlem:
30.10 USD
En kötü işlem:
-28.54 USD
Brüt kâr:
1 620.34 USD (156 260 pips)
Brüt zarar:
-1 885.39 USD (182 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (102.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.28 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
167 (41.34%)
Satış işlemleri:
237 (58.66%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
11.49 USD
Ortalama zarar:
-7.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-57.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.13 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
569.75 USD
Maksimum:
606.50 USD (661.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|124
|GBPJPY_MRG
|36
|EURJPY_MRG
|30
|GBPUSD_MRG
|29
|USDJPY_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|27
|NQ100.R
|22
|CHFJPY_MRG
|15
|AUDJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|9
|NZDUSD_MRG
|9
|USDCHF_MRG
|7
|AUDUSD_MRG
|6
|GBPNZD_MRG
|6
|GBPCAD_MRG
|6
|EURCHF_MRG
|5
|NZDJPY_MRG
|5
|USDCAD_MRG
|4
|AUDNZD_MRG
|3
|AUDCHF_MRG
|3
|AUDCAD_MRG
|3
|EURAUD_MRG
|3
|EURGBP_MRG
|3
|EURCAD_MRG
|3
|GBPAUD_MRG
|2
|CL.R
|2
|EURNZD_MRG
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-41
|GBPJPY_MRG
|-61
|EURJPY_MRG
|-49
|GBPUSD_MRG
|11
|USDJPY_MRG
|-21
|EURUSD_MRG
|-99
|NQ100.R
|-8
|CHFJPY_MRG
|21
|AUDJPY_MRG
|-39
|CADJPY_MRG
|5
|NZDUSD_MRG
|8
|USDCHF_MRG
|-24
|AUDUSD_MRG
|28
|GBPNZD_MRG
|-2
|GBPCAD_MRG
|-11
|EURCHF_MRG
|-16
|NZDJPY_MRG
|7
|USDCAD_MRG
|25
|AUDNZD_MRG
|3
|AUDCHF_MRG
|2
|AUDCAD_MRG
|1
|EURAUD_MRG
|-5
|EURGBP_MRG
|-39
|EURCAD_MRG
|15
|GBPAUD_MRG
|-4
|CL.R
|8
|EURNZD_MRG
|17
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-8.5K
|GBPJPY_MRG
|-6.6K
|EURJPY_MRG
|-4.6K
|GBPUSD_MRG
|738
|USDJPY_MRG
|-2.2K
|EURUSD_MRG
|-5.4K
|NQ100.R
|-1.2K
|CHFJPY_MRG
|1.2K
|AUDJPY_MRG
|-2.8K
|CADJPY_MRG
|396
|NZDUSD_MRG
|184
|USDCHF_MRG
|-851
|AUDUSD_MRG
|1.3K
|GBPNZD_MRG
|-635
|GBPCAD_MRG
|-775
|EURCHF_MRG
|-644
|NZDJPY_MRG
|621
|USDCAD_MRG
|2.1K
|AUDNZD_MRG
|260
|AUDCHF_MRG
|60
|AUDCAD_MRG
|60
|EURAUD_MRG
|-393
|EURGBP_MRG
|-1.4K
|EURCAD_MRG
|1.1K
|GBPAUD_MRG
|-67
|CL.R
|83
|EURNZD_MRG
|1.5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.10 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +102.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Breakout metode, Risk and Reward 1:1,5
İnceleme yok