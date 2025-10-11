SignauxSections
Ikhsan Wahyu Nugroho

Doc Market

Ikhsan Wahyu Nugroho
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
404
Bénéfice trades:
141 (34.90%)
Perte trades:
263 (65.10%)
Meilleure transaction:
30.10 USD
Pire transaction:
-28.54 USD
Bénéfice brut:
1 620.34 USD (156 260 pips)
Perte brute:
-1 885.39 USD (182 748 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (102.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.28 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
167 (41.34%)
Courts trades:
237 (58.66%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.66 USD
Bénéfice moyen:
11.49 USD
Perte moyenne:
-7.17 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-57.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-118.13 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
569.75 USD
Maximal:
606.50 USD (661.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 124
GBPJPY_MRG 36
EURJPY_MRG 30
GBPUSD_MRG 29
USDJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 27
NQ100.R 22
CHFJPY_MRG 15
AUDJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 9
NZDUSD_MRG 9
USDCHF_MRG 7
AUDUSD_MRG 6
GBPNZD_MRG 6
GBPCAD_MRG 6
EURCHF_MRG 5
NZDJPY_MRG 5
USDCAD_MRG 4
AUDNZD_MRG 3
AUDCHF_MRG 3
AUDCAD_MRG 3
EURAUD_MRG 3
EURGBP_MRG 3
EURCAD_MRG 3
GBPAUD_MRG 2
CL.R 2
EURNZD_MRG 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -41
GBPJPY_MRG -61
EURJPY_MRG -49
GBPUSD_MRG 11
USDJPY_MRG -21
EURUSD_MRG -99
NQ100.R -8
CHFJPY_MRG 21
AUDJPY_MRG -39
CADJPY_MRG 5
NZDUSD_MRG 8
USDCHF_MRG -24
AUDUSD_MRG 28
GBPNZD_MRG -2
GBPCAD_MRG -11
EURCHF_MRG -16
NZDJPY_MRG 7
USDCAD_MRG 25
AUDNZD_MRG 3
AUDCHF_MRG 2
AUDCAD_MRG 1
EURAUD_MRG -5
EURGBP_MRG -39
EURCAD_MRG 15
GBPAUD_MRG -4
CL.R 8
EURNZD_MRG 17
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -8.5K
GBPJPY_MRG -6.6K
EURJPY_MRG -4.6K
GBPUSD_MRG 738
USDJPY_MRG -2.2K
EURUSD_MRG -5.4K
NQ100.R -1.2K
CHFJPY_MRG 1.2K
AUDJPY_MRG -2.8K
CADJPY_MRG 396
NZDUSD_MRG 184
USDCHF_MRG -851
AUDUSD_MRG 1.3K
GBPNZD_MRG -635
GBPCAD_MRG -775
EURCHF_MRG -644
NZDJPY_MRG 621
USDCAD_MRG 2.1K
AUDNZD_MRG 260
AUDCHF_MRG 60
AUDCAD_MRG 60
EURAUD_MRG -393
EURGBP_MRG -1.4K
EURCAD_MRG 1.1K
GBPAUD_MRG -67
CL.R 83
EURNZD_MRG 1.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.10 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +102.28 USD
Perte consécutive maximale: -57.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Breakout metode, Risk and Reward 1:1,5
Aucun avis
2025.10.11 04:11
Trading operations on the account were performed for only 67 days. This comprises 11.06% of days out of the 606 days of the signal's entire lifetime.
