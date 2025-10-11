- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
404
Profit Trade:
141 (34.90%)
Loss Trade:
263 (65.10%)
Best Trade:
30.10 USD
Worst Trade:
-28.54 USD
Profitto lordo:
1 620.34 USD (156 260 pips)
Perdita lorda:
-1 885.39 USD (182 748 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (102.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
167 (41.34%)
Short Trade:
237 (58.66%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
11.49 USD
Perdita media:
-7.17 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-57.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.13 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
569.75 USD
Massimale:
606.50 USD (661.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|124
|GBPJPY_MRG
|36
|EURJPY_MRG
|30
|GBPUSD_MRG
|29
|USDJPY_MRG
|28
|EURUSD_MRG
|27
|NQ100.R
|22
|CHFJPY_MRG
|15
|AUDJPY_MRG
|12
|CADJPY_MRG
|9
|NZDUSD_MRG
|9
|USDCHF_MRG
|7
|AUDUSD_MRG
|6
|GBPNZD_MRG
|6
|GBPCAD_MRG
|6
|EURCHF_MRG
|5
|NZDJPY_MRG
|5
|USDCAD_MRG
|4
|AUDNZD_MRG
|3
|AUDCHF_MRG
|3
|AUDCAD_MRG
|3
|EURAUD_MRG
|3
|EURGBP_MRG
|3
|EURCAD_MRG
|3
|GBPAUD_MRG
|2
|CL.R
|2
|EURNZD_MRG
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-41
|GBPJPY_MRG
|-61
|EURJPY_MRG
|-49
|GBPUSD_MRG
|11
|USDJPY_MRG
|-21
|EURUSD_MRG
|-99
|NQ100.R
|-8
|CHFJPY_MRG
|21
|AUDJPY_MRG
|-39
|CADJPY_MRG
|5
|NZDUSD_MRG
|8
|USDCHF_MRG
|-24
|AUDUSD_MRG
|28
|GBPNZD_MRG
|-2
|GBPCAD_MRG
|-11
|EURCHF_MRG
|-16
|NZDJPY_MRG
|7
|USDCAD_MRG
|25
|AUDNZD_MRG
|3
|AUDCHF_MRG
|2
|AUDCAD_MRG
|1
|EURAUD_MRG
|-5
|EURGBP_MRG
|-39
|EURCAD_MRG
|15
|GBPAUD_MRG
|-4
|CL.R
|8
|EURNZD_MRG
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-8.5K
|GBPJPY_MRG
|-6.6K
|EURJPY_MRG
|-4.6K
|GBPUSD_MRG
|738
|USDJPY_MRG
|-2.2K
|EURUSD_MRG
|-5.4K
|NQ100.R
|-1.2K
|CHFJPY_MRG
|1.2K
|AUDJPY_MRG
|-2.8K
|CADJPY_MRG
|396
|NZDUSD_MRG
|184
|USDCHF_MRG
|-851
|AUDUSD_MRG
|1.3K
|GBPNZD_MRG
|-635
|GBPCAD_MRG
|-775
|EURCHF_MRG
|-644
|NZDJPY_MRG
|621
|USDCAD_MRG
|2.1K
|AUDNZD_MRG
|260
|AUDCHF_MRG
|60
|AUDCAD_MRG
|60
|EURAUD_MRG
|-393
|EURGBP_MRG
|-1.4K
|EURCAD_MRG
|1.1K
|GBPAUD_MRG
|-67
|CL.R
|83
|EURNZD_MRG
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.10 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.28 USD
Massima perdita consecutiva: -57.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Breakout metode, Risk and Reward 1:1,5
Non ci sono recensioni