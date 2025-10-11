SegnaliSezioni
Ikhsan Wahyu Nugroho

Doc Market

Ikhsan Wahyu Nugroho
0 recensioni
87 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
404
Profit Trade:
141 (34.90%)
Loss Trade:
263 (65.10%)
Best Trade:
30.10 USD
Worst Trade:
-28.54 USD
Profitto lordo:
1 620.34 USD (156 260 pips)
Perdita lorda:
-1 885.39 USD (182 748 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (102.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
167 (41.34%)
Short Trade:
237 (58.66%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
11.49 USD
Perdita media:
-7.17 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-57.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.13 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
569.75 USD
Massimale:
606.50 USD (661.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 124
GBPJPY_MRG 36
EURJPY_MRG 30
GBPUSD_MRG 29
USDJPY_MRG 28
EURUSD_MRG 27
NQ100.R 22
CHFJPY_MRG 15
AUDJPY_MRG 12
CADJPY_MRG 9
NZDUSD_MRG 9
USDCHF_MRG 7
AUDUSD_MRG 6
GBPNZD_MRG 6
GBPCAD_MRG 6
EURCHF_MRG 5
NZDJPY_MRG 5
USDCAD_MRG 4
AUDNZD_MRG 3
AUDCHF_MRG 3
AUDCAD_MRG 3
EURAUD_MRG 3
EURGBP_MRG 3
EURCAD_MRG 3
GBPAUD_MRG 2
CL.R 2
EURNZD_MRG 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -41
GBPJPY_MRG -61
EURJPY_MRG -49
GBPUSD_MRG 11
USDJPY_MRG -21
EURUSD_MRG -99
NQ100.R -8
CHFJPY_MRG 21
AUDJPY_MRG -39
CADJPY_MRG 5
NZDUSD_MRG 8
USDCHF_MRG -24
AUDUSD_MRG 28
GBPNZD_MRG -2
GBPCAD_MRG -11
EURCHF_MRG -16
NZDJPY_MRG 7
USDCAD_MRG 25
AUDNZD_MRG 3
AUDCHF_MRG 2
AUDCAD_MRG 1
EURAUD_MRG -5
EURGBP_MRG -39
EURCAD_MRG 15
GBPAUD_MRG -4
CL.R 8
EURNZD_MRG 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -8.5K
GBPJPY_MRG -6.6K
EURJPY_MRG -4.6K
GBPUSD_MRG 738
USDJPY_MRG -2.2K
EURUSD_MRG -5.4K
NQ100.R -1.2K
CHFJPY_MRG 1.2K
AUDJPY_MRG -2.8K
CADJPY_MRG 396
NZDUSD_MRG 184
USDCHF_MRG -851
AUDUSD_MRG 1.3K
GBPNZD_MRG -635
GBPCAD_MRG -775
EURCHF_MRG -644
NZDJPY_MRG 621
USDCAD_MRG 2.1K
AUDNZD_MRG 260
AUDCHF_MRG 60
AUDCAD_MRG 60
EURAUD_MRG -393
EURGBP_MRG -1.4K
EURCAD_MRG 1.1K
GBPAUD_MRG -67
CL.R 83
EURNZD_MRG 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.10 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +102.28 USD
Massima perdita consecutiva: -57.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Breakout metode, Risk and Reward 1:1,5
2025.10.11 04:11
Trading operations on the account were performed for only 67 days. This comprises 11.06% of days out of the 606 days of the signal's entire lifetime.
