- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
15.19 USD
En kötü işlem:
-15.90 USD
Brüt kâr:
38.41 USD (38 407 pips)
Brüt zarar:
-22.61 USD (22 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (37.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
7.68 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.45 USD (2)
Aylık büyüme:
0.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.67 USD
Maksimum:
22.43 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
