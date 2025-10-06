- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
15.19 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
38.41 USD (38 407 pips)
Perdita lorda:
-22.61 USD (22 609 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (37.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
7.68 USD
Perdita media:
-7.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.45 USD (2)
Crescita mensile:
0.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.67 USD
Massimale:
22.43 USD (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
