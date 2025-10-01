SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Easy strategy safe
Valentin Luca

Easy strategy safe

Valentin Luca
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 98%
Axi-US05-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 244
Kârla kapanan işlemler:
2 261 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
983 (30.30%)
En iyi işlem:
67.67 EUR
En kötü işlem:
-44.03 EUR
Brüt kâr:
3 473.66 EUR (129 526 pips)
Brüt zarar:
-2 398.18 EUR (111 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (28.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
162.77 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
92.27%
Maks. mevduat yükü:
1.74%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
315
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
1 697 (52.31%)
Satış işlemleri:
1 547 (47.69%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
1.54 EUR
Ortalama zarar:
-2.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-76.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-181.21 EUR (14)
Aylık büyüme:
15.24%
Yıllık tahmin:
184.90%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 EUR
Maksimum:
227.24 EUR (12.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.67% (227.24 EUR)
Varlığa göre:
1.18% (18.54 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 668
NZDCAD.pro 624
GBPCHF.pro 547
AUDCAD.pro 422
EURGBP.pro 381
AUDNZD.pro 324
EURCHF.pro 277
EURNZD.pro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 259
NZDCAD.pro 28
GBPCHF.pro 374
AUDCAD.pro 80
EURGBP.pro 258
AUDNZD.pro 107
EURCHF.pro 120
EURNZD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 9.3K
NZDCAD.pro -639
GBPCHF.pro -243
AUDCAD.pro 2.8K
EURGBP.pro -3.5K
AUDNZD.pro 7.8K
EURCHF.pro 3.1K
EURNZD.pro 22
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.67 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +28.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -76.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.02 10:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
