Segnali / MetaTrader 4 / Easy strategy safe
Valentin Luca

Easy strategy safe

Valentin Luca
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
Axi-US05-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 244
Profit Trade:
2 261 (69.69%)
Loss Trade:
983 (30.30%)
Best Trade:
67.67 EUR
Worst Trade:
-44.03 EUR
Profitto lordo:
3 473.66 EUR (129 526 pips)
Perdita lorda:
-2 398.18 EUR (111 869 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (28.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
162.77 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
92.27%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
315
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
1 697 (52.31%)
Short Trade:
1 547 (47.69%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
1.54 EUR
Perdita media:
-2.44 EUR
Massime perdite consecutive:
27 (-76.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-181.21 EUR (14)
Crescita mensile:
15.24%
Previsione annuale:
184.90%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 EUR
Massimale:
227.24 EUR (12.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.67% (227.24 EUR)
Per equità:
1.18% (18.54 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 668
NZDCAD.pro 624
GBPCHF.pro 547
AUDCAD.pro 422
EURGBP.pro 381
AUDNZD.pro 324
EURCHF.pro 277
EURNZD.pro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 259
NZDCAD.pro 28
GBPCHF.pro 374
AUDCAD.pro 80
EURGBP.pro 258
AUDNZD.pro 107
EURCHF.pro 120
EURNZD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 9.3K
NZDCAD.pro -639
GBPCHF.pro -243
AUDCAD.pro 2.8K
EURGBP.pro -3.5K
AUDNZD.pro 7.8K
EURCHF.pro 3.1K
EURNZD.pro 22
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.67 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +28.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -76.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.02 10:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
