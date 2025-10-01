SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Easy strategy safe
Valentin Luca

Easy strategy safe

Valentin Luca
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
Axi-US05-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 244
Bénéfice trades:
2 261 (69.69%)
Perte trades:
983 (30.30%)
Meilleure transaction:
67.67 EUR
Pire transaction:
-44.03 EUR
Bénéfice brut:
3 473.66 EUR (129 526 pips)
Perte brute:
-2 398.18 EUR (111 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (28.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
162.77 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
92.27%
Charge de dépôt maximale:
1.74%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
315
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
1 697 (52.31%)
Courts trades:
1 547 (47.69%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
1.54 EUR
Perte moyenne:
-2.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
27 (-76.14 EUR)
Perte consécutive maximale:
-181.21 EUR (14)
Croissance mensuelle:
15.24%
Prévision annuelle:
184.90%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 EUR
Maximal:
227.24 EUR (12.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.67% (227.24 EUR)
Par fonds propres:
1.18% (18.54 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 668
NZDCAD.pro 624
GBPCHF.pro 547
AUDCAD.pro 422
EURGBP.pro 381
AUDNZD.pro 324
EURCHF.pro 277
EURNZD.pro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 259
NZDCAD.pro 28
GBPCHF.pro 374
AUDCAD.pro 80
EURGBP.pro 258
AUDNZD.pro 107
EURCHF.pro 120
EURNZD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 9.3K
NZDCAD.pro -639
GBPCHF.pro -243
AUDCAD.pro 2.8K
EURGBP.pro -3.5K
AUDNZD.pro 7.8K
EURCHF.pro 3.1K
EURNZD.pro 22
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.67 EUR
Pire transaction: -44 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +28.25 EUR
Perte consécutive maximale: -76.14 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.02 10:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Easy strategy safe
30 USD par mois
98%
0
0
USD
1.6K
EUR
20
97%
3 244
69%
92%
1.44
0.33
EUR
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.