Sinyaller / MetaTrader 4 / Easy strategy
Valentin Luca

Easy strategy

Valentin Luca
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 382%
Axi-US05-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 629
Kârla kapanan işlemler:
2 541 (70.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 088 (29.98%)
En iyi işlem:
34.28 EUR
En kötü işlem:
-32.65 EUR
Brüt kâr:
3 498.31 EUR (142 431 pips)
Brüt zarar:
-1 981.22 EUR (101 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (5.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
74.87 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
92.13%
Maks. mevduat yükü:
5.40%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
258
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
19.43
Alış işlemleri:
1 722 (47.45%)
Satış işlemleri:
1 907 (52.55%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
1.38 EUR
Ortalama zarar:
-1.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-39.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-44.40 EUR (3)
Aylık büyüme:
33.58%
Yıllık tahmin:
407.39%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
78.09 EUR (3.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.73% (78.09 EUR)
Varlığa göre:
8.88% (87.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 1043
AUDCAD.pro 686
GBPCHF.pro 531
AUDNZD.pro 473
EURGBP.pro 394
EURCHF.pro 329
NZDCAD.pro 173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 431
AUDCAD.pro 297
GBPCHF.pro 400
AUDNZD.pro 140
EURGBP.pro 203
EURCHF.pro 190
NZDCAD.pro 70
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 15K
AUDCAD.pro 9.1K
GBPCHF.pro 8.5K
AUDNZD.pro 6.9K
EURGBP.pro 1.2K
EURCHF.pro 2.4K
NZDCAD.pro -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.28 EUR
En kötü işlem: -33 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -39.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 14:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
