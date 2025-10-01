SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Easy strategy
Valentin Luca

Easy strategy

Valentin Luca
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 382%
Axi-US05-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 629
Bénéfice trades:
2 541 (70.01%)
Perte trades:
1 088 (29.98%)
Meilleure transaction:
34.28 EUR
Pire transaction:
-32.65 EUR
Bénéfice brut:
3 498.31 EUR (142 431 pips)
Perte brute:
-1 981.22 EUR (101 782 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (5.15 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
74.87 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
92.13%
Charge de dépôt maximale:
5.40%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
258
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
19.43
Longs trades:
1 722 (47.45%)
Courts trades:
1 907 (52.55%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
1.38 EUR
Perte moyenne:
-1.82 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-39.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-44.40 EUR (3)
Croissance mensuelle:
33.58%
Prévision annuelle:
407.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
78.09 EUR (3.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.73% (78.09 EUR)
Par fonds propres:
8.88% (87.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 1043
AUDCAD.pro 686
GBPCHF.pro 531
AUDNZD.pro 473
EURGBP.pro 394
EURCHF.pro 329
NZDCAD.pro 173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 431
AUDCAD.pro 297
GBPCHF.pro 400
AUDNZD.pro 140
EURGBP.pro 203
EURCHF.pro 190
NZDCAD.pro 70
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 15K
AUDCAD.pro 9.1K
GBPCHF.pro 8.5K
AUDNZD.pro 6.9K
EURGBP.pro 1.2K
EURCHF.pro 2.4K
NZDCAD.pro -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.28 EUR
Pire transaction: -33 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5.15 EUR
Perte consécutive maximale: -39.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 14:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
