Valentin Luca

Easy strategy

Valentin Luca
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 382%
Axi-US05-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 629
Profit Trade:
2 541 (70.01%)
Loss Trade:
1 088 (29.98%)
Best Trade:
34.28 EUR
Worst Trade:
-32.65 EUR
Profitto lordo:
3 498.31 EUR (142 431 pips)
Perdita lorda:
-1 981.22 EUR (101 782 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (5.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
74.87 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
92.13%
Massimo carico di deposito:
5.40%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
258
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
19.43
Long Trade:
1 722 (47.45%)
Short Trade:
1 907 (52.55%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.42 EUR
Profitto medio:
1.38 EUR
Perdita media:
-1.82 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-39.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-44.40 EUR (3)
Crescita mensile:
33.58%
Previsione annuale:
407.39%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
78.09 EUR (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.73% (78.09 EUR)
Per equità:
8.88% (87.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 1043
AUDCAD.pro 686
GBPCHF.pro 531
AUDNZD.pro 473
EURGBP.pro 394
EURCHF.pro 329
NZDCAD.pro 173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 431
AUDCAD.pro 297
GBPCHF.pro 400
AUDNZD.pro 140
EURGBP.pro 203
EURCHF.pro 190
NZDCAD.pro 70
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 15K
AUDCAD.pro 9.1K
GBPCHF.pro 8.5K
AUDNZD.pro 6.9K
EURGBP.pro 1.2K
EURCHF.pro 2.4K
NZDCAD.pro -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.28 EUR
Worst Trade: -33 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -39.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 14:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
