- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
28 (34.56%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (65.43%)
En iyi işlem:
32.68 USD
En kötü işlem:
-10.95 USD
Brüt kâr:
247.54 USD (34 591 pips)
Brüt zarar:
-150.13 USD (48 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (24.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.26 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.78%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
40 (49.38%)
Satış işlemleri:
41 (50.62%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
8.84 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-22.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.55 USD (5)
Aylık büyüme:
17.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.77 USD
Maksimum:
28.77 USD (5.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.24% (28.77 USD)
Varlığa göre:
0.69% (4.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|51
|US500
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|99
|US500
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.4K
|US500
|-15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.68 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.07 × 28
|
ICMarkets-Live2
|0.13 × 189
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
647
USD
USD
3
100%
81
34%
100%
1.64
1.20
USD
USD
5%
1:200