Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeXM-LiveUS 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 CedarLLC-Real2 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 11 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 6 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live3 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 3 OANDA-v20 Live 0.00 × 1 EuromarketFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 2 Exness-Real9 0.07 × 28 ICMarkets-Live2 0.13 × 189 168 plus...