Josue Mamani Tito

Breakout Exness

Josue Mamani Tito
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
28 (34.56%)
Loss Trade:
53 (65.43%)
Best Trade:
32.68 USD
Worst Trade:
-10.95 USD
Profitto lordo:
247.54 USD (34 591 pips)
Perdita lorda:
-150.13 USD (48 380 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (24.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.78%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
40 (49.38%)
Short Trade:
41 (50.62%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
8.84 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-22.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.55 USD (5)
Crescita mensile:
17.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.77 USD
Massimale:
28.77 USD (5.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.24% (28.77 USD)
Per equità:
0.69% (4.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 51
US500 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 99
US500 -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.4K
US500 -15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.68 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.25 USD
Massima perdita consecutiva: -22.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Exness-Real9
0.07 × 28
ICMarkets-Live2
0.13 × 189
168 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Breakout Exness
30USD al mese
18%
0
0
USD
647
USD
3
100%
81
34%
100%
1.64
1.20
USD
5%
1:200
