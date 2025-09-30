- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
28 (34.56%)
Loss Trade:
53 (65.43%)
Best Trade:
32.68 USD
Worst Trade:
-10.95 USD
Profitto lordo:
247.54 USD (34 591 pips)
Perdita lorda:
-150.13 USD (48 380 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (24.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.78%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
40 (49.38%)
Short Trade:
41 (50.62%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
8.84 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-22.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.55 USD (5)
Crescita mensile:
17.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.77 USD
Massimale:
28.77 USD (5.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.24% (28.77 USD)
Per equità:
0.69% (4.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|51
|US500
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|99
|US500
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.4K
|US500
|-15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.68 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.25 USD
Massima perdita consecutiva: -22.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.07 × 28
|
ICMarkets-Live2
|0.13 × 189
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
647
USD
USD
3
100%
81
34%
100%
1.64
1.20
USD
USD
5%
1:200