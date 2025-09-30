SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix TMGM
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix TMGM

Ren Cheng Yao
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 211%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
43 (62.31%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (37.68%)
En iyi işlem:
269.60 USD
En kötü işlem:
-123.32 USD
Brüt kâr:
2 699.88 USD (103 831 pips)
Brüt zarar:
-1 537.99 USD (38 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (390.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
616.83 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
51.40%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
68 (98.55%)
Satış işlemleri:
1 (1.45%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
16.84 USD
Ortalama kâr:
62.79 USD
Ortalama zarar:
-59.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-451.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-451.41 USD (4)
Aylık büyüme:
138.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.25 USD
Maksimum:
451.41 USD (43.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.21% (451.41 USD)
Varlığa göre:
2.61% (39.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +269.60 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +390.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -451.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Risk coefficient: 40-50%
İnceleme yok
2025.10.21 13:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 02:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Apex Gold Trend Matrix TMGM
Ayda 30 USD
211%
0
0
USD
1.7K
USD
9
100%
69
62%
51%
1.75
16.84
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.