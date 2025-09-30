- Büyüme
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
43 (62.31%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (37.68%)
En iyi işlem:
269.60 USD
En kötü işlem:
-123.32 USD
Brüt kâr:
2 699.88 USD (103 831 pips)
Brüt zarar:
-1 537.99 USD (38 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (390.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
616.83 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
51.40%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
68 (98.55%)
Satış işlemleri:
1 (1.45%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
16.84 USD
Ortalama kâr:
62.79 USD
Ortalama zarar:
-59.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-451.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-451.41 USD (4)
Aylık büyüme:
138.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.25 USD
Maksimum:
451.41 USD (43.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.21% (451.41 USD)
Varlığa göre:
2.61% (39.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +269.60 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +390.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -451.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Risk coefficient: 40-50%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
211%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
9
100%
69
62%
51%
1.75
16.84
USD
USD
43%
1:500