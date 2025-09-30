- Прирост
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
69 (55.64%)
Убыточных трейдов:
55 (44.35%)
Лучший трейд:
269.60 USD
Худший трейд:
-123.32 USD
Общая прибыль:
4 594.52 USD (169 776 pips)
Общий убыток:
-3 070.54 USD (92 447 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (390.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
636.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
35.39%
Макс. загрузка депозита:
7.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
120 (96.77%)
Коротких трейдов:
4 (3.23%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
12.29 USD
Средняя прибыль:
66.59 USD
Средний убыток:
-55.83 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-278.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-451.41 USD (4)
Прирост в месяц:
3.31%
Годовой прогноз:
40.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.25 USD
Максимальная:
745.69 USD (34.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.21% (451.41 USD)
По эквити:
7.23% (152.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +269.60 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +390.61 USD
Макс. убыток в серии: -278.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
Risk coefficient: 40-50%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
277%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
18
100%
124
55%
35%
1.49
12.29
USD
USD
43%
1:500