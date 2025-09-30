СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix TMGM
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix TMGM

Ren Cheng Yao
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 277%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
69 (55.64%)
Убыточных трейдов:
55 (44.35%)
Лучший трейд:
269.60 USD
Худший трейд:
-123.32 USD
Общая прибыль:
4 594.52 USD (169 776 pips)
Общий убыток:
-3 070.54 USD (92 447 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (390.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
636.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
35.39%
Макс. загрузка депозита:
7.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
120 (96.77%)
Коротких трейдов:
4 (3.23%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
12.29 USD
Средняя прибыль:
66.59 USD
Средний убыток:
-55.83 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-278.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-451.41 USD (4)
Прирост в месяц:
3.31%
Годовой прогноз:
40.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.25 USD
Максимальная:
745.69 USD (34.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.21% (451.41 USD)
По эквити:
7.23% (152.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +269.60 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +390.61 USD
Макс. убыток в серии: -278.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
Risk coefficient: 40-50%
Нет отзывов
2025.11.13 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 00:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 02:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.