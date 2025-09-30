- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
43 (62.31%)
Loss Trade:
26 (37.68%)
Best Trade:
269.60 USD
Worst Trade:
-123.32 USD
Profitto lordo:
2 699.88 USD (103 831 pips)
Perdita lorda:
-1 537.99 USD (38 793 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (390.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
616.83 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
51.40%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
68 (98.55%)
Short Trade:
1 (1.45%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
16.84 USD
Profitto medio:
62.79 USD
Perdita media:
-59.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-451.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-451.41 USD (4)
Crescita mensile:
138.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.25 USD
Massimale:
451.41 USD (43.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.21% (451.41 USD)
Per equità:
2.61% (39.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +269.60 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +390.61 USD
Massima perdita consecutiva: -451.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
Risk coefficient: 40-50%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
211%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
9
100%
69
62%
51%
1.75
16.84
USD
USD
43%
1:500