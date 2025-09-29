- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
35 (38.04%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (61.96%)
En iyi işlem:
8 925.70 USD
En kötü işlem:
-5 200.44 USD
Brüt kâr:
44 135.58 USD (44 317 pips)
Brüt zarar:
-42 436.88 USD (39 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (6 187.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 751.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.37%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
50 (54.35%)
Satış işlemleri:
42 (45.65%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
18.46 USD
Ortalama kâr:
1 261.02 USD
Ortalama zarar:
-744.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 412.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 412.32 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.68%
Yıllık tahmin:
-44.62%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 160.70 USD
Maksimum:
8 577.74 USD (49.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.48% (3 129.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|USDJPY
|12
|EURUSD
|7
|archived
|4
|EURAUD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|3
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.2K
|USDJPY
|-2.6K
|EURUSD
|111
|archived
|-2.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDUSD
|-187
|NZDUSD
|-303
|GBPUSD
|560
|EURJPY
|346
|EURGBP
|-236
|GBPJPY
|-326
|GBPNZD
|-262
|GBPCAD
|-427
|CADCHF
|-469
|NZDCAD
|-160
|USDCAD
|14
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|-3.2K
|EURUSD
|109
|archived
|0
|EURAUD
|-2.4K
|AUDUSD
|-160
|NZDUSD
|-369
|GBPUSD
|726
|EURJPY
|617
|EURGBP
|-215
|GBPJPY
|-481
|GBPNZD
|-541
|GBPCAD
|-720
|CADCHF
|-461
|NZDCAD
|-234
|USDCAD
|19
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 925.70 USD
En kötü işlem: -5 200 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 187.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 412.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
22
95%
92
38%
100%
1.04
18.46
USD
USD
35%
1:500