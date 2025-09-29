SinyallerBölümler
Rivaldy Putra Pradana

FCG together

Rivaldy Putra Pradana
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
35 (38.04%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (61.96%)
En iyi işlem:
8 925.70 USD
En kötü işlem:
-5 200.44 USD
Brüt kâr:
44 135.58 USD (44 317 pips)
Brüt zarar:
-42 436.88 USD (39 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (6 187.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 751.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.37%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
50 (54.35%)
Satış işlemleri:
42 (45.65%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
18.46 USD
Ortalama kâr:
1 261.02 USD
Ortalama zarar:
-744.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 412.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 412.32 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.68%
Yıllık tahmin:
-44.62%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 160.70 USD
Maksimum:
8 577.74 USD (49.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.48% (3 129.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
USDJPY 12
EURUSD 7
archived 4
EURAUD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
GBPUSD 3
EURJPY 3
EURGBP 2
GBPJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.2K
USDJPY -2.6K
EURUSD 111
archived -2.3K
EURAUD -1.3K
AUDUSD -187
NZDUSD -303
GBPUSD 560
EURJPY 346
EURGBP -236
GBPJPY -326
GBPNZD -262
GBPCAD -427
CADCHF -469
NZDCAD -160
USDCAD 14
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
USDJPY -3.2K
EURUSD 109
archived 0
EURAUD -2.4K
AUDUSD -160
NZDUSD -369
GBPUSD 726
EURJPY 617
EURGBP -215
GBPJPY -481
GBPNZD -541
GBPCAD -720
CADCHF -461
NZDCAD -234
USDCAD 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 925.70 USD
En kötü işlem: -5 200 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 187.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 412.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
YuloTrading-Live
0.00 × 19
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 13
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
XMUK-Real 3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
266 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 10:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FCG together
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
36K
USD
22
95%
92
38%
100%
1.04
18.46
USD
35%
1:500
