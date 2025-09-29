SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FCG together
Rivaldy Putra Pradana

FCG together

Rivaldy Putra Pradana
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
35 (38.04%)
Loss Trade:
57 (61.96%)
Best Trade:
8 925.70 USD
Worst Trade:
-5 200.44 USD
Profitto lordo:
44 135.58 USD (44 317 pips)
Perdita lorda:
-42 436.88 USD (39 970 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6 187.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 751.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.37%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
50 (54.35%)
Short Trade:
42 (45.65%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
18.46 USD
Profitto medio:
1 261.02 USD
Perdita media:
-744.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 412.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 412.32 USD (9)
Crescita mensile:
-3.68%
Previsione annuale:
-44.62%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 160.70 USD
Massimale:
8 577.74 USD (49.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.48% (3 129.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 43
USDJPY 12
EURUSD 7
archived 4
EURAUD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
GBPUSD 3
EURJPY 3
EURGBP 2
GBPJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.2K
USDJPY -2.6K
EURUSD 111
archived -2.3K
EURAUD -1.3K
AUDUSD -187
NZDUSD -303
GBPUSD 560
EURJPY 346
EURGBP -236
GBPJPY -326
GBPNZD -262
GBPCAD -427
CADCHF -469
NZDCAD -160
USDCAD 14
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
USDJPY -3.2K
EURUSD 109
archived 0
EURAUD -2.4K
AUDUSD -160
NZDUSD -369
GBPUSD 726
EURJPY 617
EURGBP -215
GBPJPY -481
GBPNZD -541
GBPCAD -720
CADCHF -461
NZDCAD -234
USDCAD 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 925.70 USD
Worst Trade: -5 200 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 187.47 USD
Massima perdita consecutiva: -7 412.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
YuloTrading-Live
0.00 × 19
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 13
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
XMUK-Real 3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
2025.09.29 10:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FCG together
30USD al mese
3%
0
0
USD
36K
USD
22
95%
92
38%
100%
1.04
18.46
USD
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.