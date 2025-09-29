- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
35 (38.04%)
Loss Trade:
57 (61.96%)
Best Trade:
8 925.70 USD
Worst Trade:
-5 200.44 USD
Profitto lordo:
44 135.58 USD (44 317 pips)
Perdita lorda:
-42 436.88 USD (39 970 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6 187.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 751.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.37%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
50 (54.35%)
Short Trade:
42 (45.65%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
18.46 USD
Profitto medio:
1 261.02 USD
Perdita media:
-744.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 412.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 412.32 USD (9)
Crescita mensile:
-3.68%
Previsione annuale:
-44.62%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 160.70 USD
Massimale:
8 577.74 USD (49.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.48% (3 129.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|USDJPY
|12
|EURUSD
|7
|archived
|4
|EURAUD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|3
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.2K
|USDJPY
|-2.6K
|EURUSD
|111
|archived
|-2.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDUSD
|-187
|NZDUSD
|-303
|GBPUSD
|560
|EURJPY
|346
|EURGBP
|-236
|GBPJPY
|-326
|GBPNZD
|-262
|GBPCAD
|-427
|CADCHF
|-469
|NZDCAD
|-160
|USDCAD
|14
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|-3.2K
|EURUSD
|109
|archived
|0
|EURAUD
|-2.4K
|AUDUSD
|-160
|NZDUSD
|-369
|GBPUSD
|726
|EURJPY
|617
|EURGBP
|-215
|GBPJPY
|-481
|GBPNZD
|-541
|GBPCAD
|-720
|CADCHF
|-461
|NZDCAD
|-234
|USDCAD
|19
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 925.70 USD
Worst Trade: -5 200 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 187.47 USD
Massima perdita consecutiva: -7 412.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
266 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
22
95%
92
38%
100%
1.04
18.46
USD
USD
35%
1:500