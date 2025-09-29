SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FCG together
Rivaldy Putra Pradana

FCG together

Rivaldy Putra Pradana
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
35 (38.04%)
Perte trades:
57 (61.96%)
Meilleure transaction:
8 925.70 USD
Pire transaction:
-5 200.44 USD
Bénéfice brut:
44 135.58 USD (44 317 pips)
Perte brute:
-42 436.88 USD (39 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (6 187.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 751.41 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.37%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
50 (54.35%)
Courts trades:
42 (45.65%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
18.46 USD
Bénéfice moyen:
1 261.02 USD
Perte moyenne:
-744.51 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-7 412.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 412.32 USD (9)
Croissance mensuelle:
-3.68%
Prévision annuelle:
-44.62%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 160.70 USD
Maximal:
8 577.74 USD (49.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.48% (3 129.83 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 43
USDJPY 12
EURUSD 7
archived 4
EURAUD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
GBPUSD 3
EURJPY 3
EURGBP 2
GBPJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.2K
USDJPY -2.6K
EURUSD 111
archived -2.3K
EURAUD -1.3K
AUDUSD -187
NZDUSD -303
GBPUSD 560
EURJPY 346
EURGBP -236
GBPJPY -326
GBPNZD -262
GBPCAD -427
CADCHF -469
NZDCAD -160
USDCAD 14
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
USDJPY -3.2K
EURUSD 109
archived 0
EURAUD -2.4K
AUDUSD -160
NZDUSD -369
GBPUSD 726
EURJPY 617
EURGBP -215
GBPJPY -481
GBPNZD -541
GBPCAD -720
CADCHF -461
NZDCAD -234
USDCAD 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 925.70 USD
Pire transaction: -5 200 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +6 187.47 USD
Perte consécutive maximale: -7 412.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
YuloTrading-Live
0.00 × 19
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 13
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
XMUK-Real 3
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
266 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.29 10:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FCG together
30 USD par mois
3%
0
0
USD
36K
USD
22
95%
92
38%
100%
1.04
18.46
USD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.