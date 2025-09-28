- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
19 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
En iyi işlem:
9.75 USD
En kötü işlem:
-2.13 USD
Brüt kâr:
58.64 USD (4 224 pips)
Brüt zarar:
-4.76 USD (366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.92 USD (9)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
84.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
19.59
Alış işlemleri:
8 (30.77%)
Satış işlemleri:
18 (69.23%)
Kâr faktörü:
12.32
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.75 USD (2)
Aylık büyüme:
5.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.75 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (2.75 USD)
Varlığa göre:
5.31% (56.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.75 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +50.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 6
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 59
|
ICMarkets-Live07
|0.33 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
AxiTrader-US06-Live
|0.40 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.42 × 345
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 66
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AxiTrader-US07-Live
|0.60 × 80
|
Pepperstone-Edge07
|0.63 × 27
|
ICMarkets-Live06
|0.63 × 84
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
RoboForex-ECN-2
|0.64 × 58
|
MYFX-US01-Live
|0.64 × 83
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
货币统计套利交易策略，稳定盈利。
İnceleme yok
优秀