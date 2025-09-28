Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10 0.00 × 6 Exness-Real 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 OneTrade-Real 0.00 × 2 Pepperstone-Edge09 0.00 × 3 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.29 × 7 FusionMarkets-Demo 0.29 × 59 ICMarkets-Live07 0.33 × 95 ICMarkets-Live18 0.40 × 25 AxiTrader-US06-Live 0.40 × 5 OrtegaCapital-Server 0.42 × 345 CFHMarkets-Live1 0.52 × 66 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 AxiTrader-US07-Live 0.60 × 80 Pepperstone-Edge07 0.63 × 27 ICMarkets-Live06 0.63 × 84 TickmillUK-Live03 0.64 × 55 RoboForex-ECN-2 0.64 × 58 MYFX-US01-Live 0.64 × 83 AtlanticPearl-Live 1 0.65 × 40 179 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya