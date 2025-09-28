SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / StatArb
Yi Lin Liu

StatArb

Yi Lin Liu
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
19 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
En iyi işlem:
9.75 USD
En kötü işlem:
-2.13 USD
Brüt kâr:
58.64 USD (4 224 pips)
Brüt zarar:
-4.76 USD (366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (50.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.92 USD (9)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
84.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
19.59
Alış işlemleri:
8 (30.77%)
Satış işlemleri:
18 (69.23%)
Kâr faktörü:
12.32
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.75 USD (2)
Aylık büyüme:
5.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.75 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (2.75 USD)
Varlığa göre:
5.31% (56.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 15
GBPUSD 10
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 31
GBPUSD 13
USDCHF 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 1.4K
USDCHF 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.75 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +50.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 6
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.29 × 59
ICMarkets-Live07
0.33 × 95
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
AxiTrader-US06-Live
0.40 × 5
OrtegaCapital-Server
0.42 × 345
CFHMarkets-Live1
0.52 × 66
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AxiTrader-US07-Live
0.60 × 80
Pepperstone-Edge07
0.63 × 27
ICMarkets-Live06
0.63 × 84
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
RoboForex-ECN-2
0.64 × 58
MYFX-US01-Live
0.64 × 83
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
179 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
货币统计套利交易策略，稳定盈利。
İnceleme yok
2025.09.28 02:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 02:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.28 01:20 2025.09.28 01:20:57  

优秀

Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol