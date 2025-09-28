SignauxSections
Yi Lin Liu

StatArb

Yi Lin Liu
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
19 (73.07%)
Perte trades:
7 (26.92%)
Meilleure transaction:
9.75 USD
Pire transaction:
-2.13 USD
Bénéfice brut:
58.64 USD (4 224 pips)
Perte brute:
-4.76 USD (366 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (50.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.92 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
84.19%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
19.59
Longs trades:
8 (30.77%)
Courts trades:
18 (69.23%)
Facteur de profit:
12.32
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
3.09 USD
Perte moyenne:
-0.68 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.75 USD (0.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.27% (2.75 USD)
Par fonds propres:
5.31% (56.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 15
GBPUSD 10
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 31
GBPUSD 13
USDCHF 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD 1.4K
USDCHF 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.75 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +50.92 USD
Perte consécutive maximale: -2.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 6
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.29 × 59
ICMarkets-Live07
0.33 × 95
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
AxiTrader-US06-Live
0.40 × 5
OrtegaCapital-Server
0.42 × 345
CFHMarkets-Live1
0.52 × 66
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AxiTrader-US07-Live
0.60 × 80
Pepperstone-Edge07
0.63 × 27
ICMarkets-Live06
0.63 × 84
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
RoboForex-ECN-2
0.64 × 58
MYFX-US01-Live
0.64 × 83
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
货币统计套利交易策略，稳定盈利。
Aucun avis
2025.09.28 02:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 02:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.28 01:20 2025.09.28 01:20:57  

优秀

