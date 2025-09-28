- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
19 (73.07%)
Loss Trade:
7 (26.92%)
Best Trade:
9.75 USD
Worst Trade:
-2.13 USD
Profitto lordo:
58.64 USD (4 224 pips)
Perdita lorda:
-4.76 USD (366 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (50.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.92 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
84.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
19.59
Long Trade:
8 (30.77%)
Short Trade:
18 (69.23%)
Fattore di profitto:
12.32
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
3.09 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.75 USD (2)
Crescita mensile:
5.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.75 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (2.75 USD)
Per equità:
5.31% (56.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|1.4K
|USDCHF
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.75 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +50.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 6
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 59
|
ICMarkets-Live07
|0.33 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
AxiTrader-US06-Live
|0.40 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.42 × 345
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 66
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AxiTrader-US07-Live
|0.60 × 80
|
Pepperstone-Edge07
|0.63 × 27
|
ICMarkets-Live06
|0.63 × 84
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
RoboForex-ECN-2
|0.64 × 58
|
MYFX-US01-Live
|0.64 × 83
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
货币统计套利交易策略，稳定盈利。
