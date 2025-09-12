SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MRQTES
M Ardiyan Nur Izudin

MRQTES

M Ardiyan Nur Izudin
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
27 (44.26%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (55.74%)
En iyi işlem:
100.00 USD
En kötü işlem:
-62.20 USD
Brüt kâr:
1 617.95 USD (102 111 pips)
Brüt zarar:
-1 223.64 USD (56 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (196.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.35 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
18.62%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
54 (88.52%)
Satış işlemleri:
7 (11.48%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
6.46 USD
Ortalama kâr:
59.92 USD
Ortalama zarar:
-35.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-287.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.20 USD (6)
Aylık büyüme:
11.13%
Yıllık tahmin:
135.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
263.77 USD
Maksimum:
363.77 USD (33.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.99% (363.77 USD)
Varlığa göre:
6.01% (63.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.00 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +196.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -287.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 51 days. This comprises 11.02% of days out of the 463 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 50 days
