M Ardiyan Nur Izudin

MRQTES

M Ardiyan Nur Izudin
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
27 (44.26%)
Perte trades:
34 (55.74%)
Meilleure transaction:
100.00 USD
Pire transaction:
-62.20 USD
Bénéfice brut:
1 617.95 USD (102 111 pips)
Perte brute:
-1 223.64 USD (56 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (196.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
248.35 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
18.62%
Charge de dépôt maximale:
0.43%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
54 (88.52%)
Courts trades:
7 (11.48%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
6.46 USD
Bénéfice moyen:
59.92 USD
Perte moyenne:
-35.99 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-287.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-292.20 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.13%
Prévision annuelle:
135.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
263.77 USD
Maximal:
363.77 USD (33.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.99% (363.77 USD)
Par fonds propres:
6.01% (63.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.00 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +196.28 USD
Perte consécutive maximale: -287.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 51 days. This comprises 11.02% of days out of the 463 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 50 days
