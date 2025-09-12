SegnaliSezioni
M Ardiyan Nur Izudin

MRQTES

M Ardiyan Nur Izudin
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
27 (44.26%)
Loss Trade:
34 (55.74%)
Best Trade:
100.00 USD
Worst Trade:
-62.20 USD
Profitto lordo:
1 617.95 USD (102 111 pips)
Perdita lorda:
-1 223.64 USD (56 818 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (196.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.35 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
18.62%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
54 (88.52%)
Short Trade:
7 (11.48%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
6.46 USD
Profitto medio:
59.92 USD
Perdita media:
-35.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-287.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.20 USD (6)
Crescita mensile:
11.13%
Previsione annuale:
135.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.77 USD
Massimale:
363.77 USD (33.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.99% (363.77 USD)
Per equità:
6.01% (63.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.00 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +196.28 USD
Massima perdita consecutiva: -287.10 USD

2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 51 days. This comprises 11.02% of days out of the 463 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 50 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MRQTES
30USD al mese
45%
0
0
USD
1.2K
USD
80
0%
61
44%
19%
1.32
6.46
USD
34%
1:500
Copia

