SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Universal
Anderson Luzia Franca

Universal

Anderson Luzia Franca
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
384
Kârla kapanan işlemler:
217 (56.51%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (43.49%)
En iyi işlem:
1 890.90 USD
En kötü işlem:
-1 445.08 USD
Brüt kâr:
8 047.75 USD (51 049 pips)
Brüt zarar:
-3 634.23 USD (46 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 834.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 922.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
24.99%
Maks. mevduat yükü:
2.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
164 (42.71%)
Satış işlemleri:
220 (57.29%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
11.49 USD
Ortalama kâr:
37.09 USD
Ortalama zarar:
-21.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-22.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 980.02 USD (3)
Aylık büyüme:
17.26%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 980.02 USD (13.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.50% (1 980.02 USD)
Varlığa göre:
1.78% (462.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 352
USDJPY 16
archived 4
AUDUSD 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY -22
archived 2.4K
AUDUSD 105
GBPUSD 57
EURUSD 110
USDCHF 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.8K
USDJPY -322
archived 0
AUDUSD 252
GBPUSD 108
EURUSD 204
USDCHF 194
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 890.90 USD
En kötü işlem: -1 445 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 834.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real25
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
243 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 20:40
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.89% of days out of the 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Universal
Ayda 100 USD
20%
0
0
USD
26K
USD
13
98%
384
56%
25%
2.21
11.49
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.