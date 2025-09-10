- Büyüme
İşlemler:
384
Kârla kapanan işlemler:
217 (56.51%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (43.49%)
En iyi işlem:
1 890.90 USD
En kötü işlem:
-1 445.08 USD
Brüt kâr:
8 047.75 USD (51 049 pips)
Brüt zarar:
-3 634.23 USD (46 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 834.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 922.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
24.99%
Maks. mevduat yükü:
2.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
164 (42.71%)
Satış işlemleri:
220 (57.29%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
11.49 USD
Ortalama kâr:
37.09 USD
Ortalama zarar:
-21.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-22.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 980.02 USD (3)
Aylık büyüme:
17.26%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 980.02 USD (13.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.50% (1 980.02 USD)
Varlığa göre:
1.78% (462.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|USDJPY
|16
|archived
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-22
|archived
|2.4K
|AUDUSD
|105
|GBPUSD
|57
|EURUSD
|110
|USDCHF
|91
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|-322
|archived
|0
|AUDUSD
|252
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|204
|USDCHF
|194
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 890.90 USD
En kötü işlem: -1 445 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 834.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
20%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
13
98%
384
56%
25%
2.21
11.49
USD
USD
6%
1:500