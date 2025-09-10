- Crescita
Trade:
384
Profit Trade:
217 (56.51%)
Loss Trade:
167 (43.49%)
Best Trade:
1 890.90 USD
Worst Trade:
-1 445.08 USD
Profitto lordo:
8 047.75 USD (51 049 pips)
Perdita lorda:
-3 634.23 USD (46 825 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 834.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 922.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
24.99%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
164 (42.71%)
Short Trade:
220 (57.29%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
11.49 USD
Profitto medio:
37.09 USD
Perdita media:
-21.76 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-22.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 980.02 USD (3)
Crescita mensile:
17.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 980.02 USD (13.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (1 980.02 USD)
Per equità:
1.78% (462.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|USDJPY
|16
|archived
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|-22
|archived
|2.4K
|AUDUSD
|105
|GBPUSD
|57
|EURUSD
|110
|USDCHF
|91
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|USDJPY
|-322
|archived
|0
|AUDUSD
|252
|GBPUSD
|108
|EURUSD
|204
|USDCHF
|194
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
