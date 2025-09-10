SegnaliSezioni
Anderson Luzia Franca

Universal

Anderson Luzia Franca
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 20%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
384
Profit Trade:
217 (56.51%)
Loss Trade:
167 (43.49%)
Best Trade:
1 890.90 USD
Worst Trade:
-1 445.08 USD
Profitto lordo:
8 047.75 USD (51 049 pips)
Perdita lorda:
-3 634.23 USD (46 825 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 834.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 922.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
24.99%
Massimo carico di deposito:
2.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
164 (42.71%)
Short Trade:
220 (57.29%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
11.49 USD
Profitto medio:
37.09 USD
Perdita media:
-21.76 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-22.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 980.02 USD (3)
Crescita mensile:
17.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 980.02 USD (13.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (1 980.02 USD)
Per equità:
1.78% (462.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 352
USDJPY 16
archived 4
AUDUSD 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY -22
archived 2.4K
AUDUSD 105
GBPUSD 57
EURUSD 110
USDCHF 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.8K
USDJPY -322
archived 0
AUDUSD 252
GBPUSD 108
EURUSD 204
USDCHF 194
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 890.90 USD
Worst Trade: -1 445 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 834.85 USD
Massima perdita consecutiva: -22.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real25
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 20:40
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.89% of days out of the 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.