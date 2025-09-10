SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Universal
Anderson Luzia Franca

Universal

Anderson Luzia Franca
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
384
Bénéfice trades:
217 (56.51%)
Perte trades:
167 (43.49%)
Meilleure transaction:
1 890.90 USD
Pire transaction:
-1 445.08 USD
Bénéfice brut:
8 047.75 USD (51 049 pips)
Perte brute:
-3 634.23 USD (46 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 834.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 922.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
24.99%
Charge de dépôt maximale:
2.59%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
164 (42.71%)
Courts trades:
220 (57.29%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
11.49 USD
Bénéfice moyen:
37.09 USD
Perte moyenne:
-21.76 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-22.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 980.02 USD (3)
Croissance mensuelle:
17.26%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 980.02 USD (13.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.50% (1 980.02 USD)
Par fonds propres:
1.78% (462.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 352
USDJPY 16
archived 4
AUDUSD 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY -22
archived 2.4K
AUDUSD 105
GBPUSD 57
EURUSD 110
USDCHF 91
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.8K
USDJPY -322
archived 0
AUDUSD 252
GBPUSD 108
EURUSD 204
USDCHF 194
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 890.90 USD
Pire transaction: -1 445 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 834.85 USD
Perte consécutive maximale: -22.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real25
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
243 plus...
Aucun avis
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 20:40
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 13.89% of days out of the 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
