Ivan Tomas Macamo

IMSIGNAL

Ivan Tomas Macamo
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
33 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.38%)
En iyi işlem:
8.10 USD
En kötü işlem:
-8.07 USD
Brüt kâr:
35.65 USD (5 255 pips)
Brüt zarar:
-21.98 USD (2 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (18.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.33 USD (12)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
12.36%
Maks. mevduat yükü:
5.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
9 (23.08%)
Satış işlemleri:
30 (76.92%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-3.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.07 USD (1)
Aylık büyüme:
0.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.52 USD
Maksimum:
8.48 USD (20.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.70% (8.48 USD)
Varlığa göre:
6.33% (3.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 12
CADJPY 6
GBPUSD 4
USDCAD 4
EURAUD 4
GBPNZD 2
GBPJPY 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
EURCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 14
CADJPY -1
GBPUSD 1
USDCAD 5
EURAUD 1
GBPNZD -4
GBPJPY 2
GBPCHF -8
EURUSD 2
EURCHF 0
USDJPY 1
EURGBP 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 2.1K
CADJPY -118
GBPUSD 110
USDCAD 768
EURAUD 140
GBPNZD -592
GBPJPY 369
GBPCHF -641
EURUSD 228
EURCHF 10
USDJPY 147
EURGBP 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.10 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mbora fazer um Profit?
İnceleme yok
2025.09.23 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
