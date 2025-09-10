SegnaliSezioni
Ivan Tomas Macamo

IMSIGNAL

Ivan Tomas Macamo
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 34%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
33 (84.61%)
Loss Trade:
6 (15.38%)
Best Trade:
8.10 USD
Worst Trade:
-8.07 USD
Profitto lordo:
35.65 USD (5 255 pips)
Perdita lorda:
-21.98 USD (2 697 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (18.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.33 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
11.14%
Massimo carico di deposito:
5.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
9 (23.08%)
Short Trade:
30 (76.92%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-3.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.07 USD (1)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.52 USD
Massimale:
8.48 USD (20.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.70% (8.48 USD)
Per equità:
6.33% (3.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 12
CADJPY 6
GBPUSD 4
USDCAD 4
EURAUD 4
GBPNZD 2
GBPJPY 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
EURCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 14
CADJPY -1
GBPUSD 1
USDCAD 5
EURAUD 1
GBPNZD -4
GBPJPY 2
GBPCHF -8
EURUSD 2
EURCHF 0
USDJPY 1
EURGBP 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 2.1K
CADJPY -118
GBPUSD 110
USDCAD 768
EURAUD 140
GBPNZD -592
GBPJPY 369
GBPCHF -641
EURUSD 228
EURCHF 10
USDJPY 147
EURGBP 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.10 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.33 USD
Massima perdita consecutiva: -4.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mbora fazer um Profit?
Non ci sono recensioni
2025.09.23 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
