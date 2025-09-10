SignauxSections
Ivan Tomas Macamo

IMSIGNAL

Ivan Tomas Macamo
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
33 (84.61%)
Perte trades:
6 (15.38%)
Meilleure transaction:
8.10 USD
Pire transaction:
-8.07 USD
Bénéfice brut:
35.65 USD (5 255 pips)
Perte brute:
-21.98 USD (2 697 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (18.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.33 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
8.88%
Charge de dépôt maximale:
5.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
9 (23.08%)
Courts trades:
30 (76.92%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
1.08 USD
Perte moyenne:
-3.66 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.07 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.52 USD
Maximal:
8.48 USD (20.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.70% (8.48 USD)
Par fonds propres:
6.33% (3.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 12
CADJPY 6
GBPUSD 4
USDCAD 4
EURAUD 4
GBPNZD 2
GBPJPY 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
EURCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 14
CADJPY -1
GBPUSD 1
USDCAD 5
EURAUD 1
GBPNZD -4
GBPJPY 2
GBPCHF -8
EURUSD 2
EURCHF 0
USDJPY 1
EURGBP 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 2.1K
CADJPY -118
GBPUSD 110
USDCAD 768
EURAUD 140
GBPNZD -592
GBPJPY 369
GBPCHF -641
EURUSD 228
EURCHF 10
USDJPY 147
EURGBP 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.10 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +18.33 USD
Perte consécutive maximale: -4.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Mbora fazer um Profit?
Aucun avis
2025.09.23 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 11:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
