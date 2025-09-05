- Büyüme
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
48 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (22.58%)
En iyi işlem:
185.62 USD
En kötü işlem:
-7.43 USD
Brüt kâr:
325.10 USD (12 449 pips)
Brüt zarar:
-38.13 USD (3 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (30.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
200.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
1.62%
Maks. mevduat yükü:
5.95%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
29.40
Alış işlemleri:
21 (33.87%)
Satış işlemleri:
41 (66.13%)
Kâr faktörü:
8.53
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
6.77 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.76 USD (2)
Aylık büyüme:
19.65%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.76 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.88% (9.76 USD)
Varlığa göre:
5.47% (31.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|archived
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|87
|archived
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.6K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.62 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
