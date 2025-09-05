- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
558
Прибыльных трейдов:
428 (76.70%)
Убыточных трейдов:
130 (23.30%)
Лучший трейд:
315.98 USD
Худший трейд:
-18.92 USD
Общая прибыль:
1 757.67 USD (123 949 pips)
Общий убыток:
-506.62 USD (50 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (25.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.24 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
8.19%
Макс. загрузка депозита:
13.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
30.38
Длинных трейдов:
266 (47.67%)
Коротких трейдов:
292 (52.33%)
Профит фактор:
3.47
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-41.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.18 USD (4)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
26.29%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.18 USD (33.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (41.18 USD)
По эквити:
28.66% (178.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|555
|archived
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|735
|archived
|516
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|73K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +315.98 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +25.16 USD
Макс. убыток в серии: -41.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
еще 23...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
631
USD
USD
17
99%
558
76%
8%
3.46
2.24
USD
USD
29%
1:500