СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ZET PRO from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ZET PRO from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 12%
FBS-Real-10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
558
Прибыльных трейдов:
428 (76.70%)
Убыточных трейдов:
130 (23.30%)
Лучший трейд:
315.98 USD
Худший трейд:
-18.92 USD
Общая прибыль:
1 757.67 USD (123 949 pips)
Общий убыток:
-506.62 USD (50 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (25.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
334.24 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
8.19%
Макс. загрузка депозита:
13.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
30.38
Длинных трейдов:
266 (47.67%)
Коротких трейдов:
292 (52.33%)
Профит фактор:
3.47
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
4.11 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-41.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.18 USD (4)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
26.29%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.18 USD (33.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (41.18 USD)
По эквити:
28.66% (178.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 555
archived 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 735
archived 516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 73K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +315.98 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +25.16 USD
Макс. убыток в серии: -41.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2025.11.25 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 23:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 00:10
Share of trading days is too low
2025.10.29 23:10
Share of trading days is too low
2025.10.29 03:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 03:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZET PRO from FXGP WMC
50 USD в месяц
12%
0
0
USD
631
USD
17
99%
558
76%
8%
3.46
2.24
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.