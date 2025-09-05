Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.37 × 30 PUPrime-Live 0.51 × 53 FusionMarkets-Live 0.56 × 36 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.75 × 75 RazeGlobalMarkets-Server 0.93 × 45 Coinexx-Live 1.22 × 9 RoboForex-ECN 1.42 × 120 BlueberryMarkets-Live 1.88 × 113 Bybit-Live 2.00 × 1 VantageInternational-Live 5 2.00 × 9 Exness-MT5Real2 2.00 × 1 Exness-MT5Real12 2.00 × 1 FPMarketsSC-Live 2.00 × 1 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 2.12 × 454 VantageInternational-Live 10 2.14 × 63 Axiory-Live 2.19 × 16 TradeMaxGlobal-Live 2.20 × 171 VantageInternational-Live 4 2.20 × 10 FxPro-MT5 Live02 2.30 × 66 RHCInvestments-Metadoro 2.50 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 2.57 × 14 77 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya