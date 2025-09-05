- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
81 (75.00%)
Loss Trade:
27 (25.00%)
Best Trade:
3.20 USD
Worst Trade:
-3.30 USD
Profitto lordo:
70.98 USD (7 122 pips)
Perdita lorda:
-21.32 USD (2 030 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.55 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
86.92%
Massimo carico di deposito:
92.38%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
9.42
Long Trade:
50 (46.30%)
Short Trade:
58 (53.70%)
Fattore di profitto:
3.33
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-0.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.27 USD (2)
Crescita mensile:
24.55%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.27 USD (3.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (5.27 USD)
Per equità:
13.71% (47.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|50
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.20 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.15 USD
Massima perdita consecutiva: -5.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.37 × 30
|
PUPrime-Live
|0.51 × 53
|
FusionMarkets-Live
|0.56 × 36
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.75 × 75
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.93 × 45
|
Coinexx-Live
|1.22 × 9
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 120
|
BlueberryMarkets-Live
|1.88 × 113
|
Bybit-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|2.00 × 9
|
Exness-MT5Real2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|2.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|2.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.12 × 454
|
VantageInternational-Live 10
|2.14 × 63
|
Axiory-Live
|2.19 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.20 × 171
|
VantageInternational-Live 4
|2.20 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|2.30 × 66
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.57 × 14
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Grid trading system without martingale, with hedging to limit drawdown.
Target : 1% per day
Low-leverage strategy to comply with EU regulations.
Minimum 300 USD
Minimum leverage 30
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
350
USD
USD
3
96%
108
75%
87%
3.32
0.46
USD
USD
14%
1:30