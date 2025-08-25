- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
25 (56.81%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (43.18%)
En iyi işlem:
15.34 EUR
En kötü işlem:
-14.81 EUR
Brüt kâr:
114.92 EUR (4 151 pips)
Brüt zarar:
-79.91 EUR (3 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.68 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
36.98%
Maks. mevduat yükü:
12.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
13 (29.55%)
Satış işlemleri:
31 (70.45%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.80 EUR
Ortalama kâr:
4.60 EUR
Ortalama zarar:
-4.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.56 EUR (2)
Aylık büyüme:
13.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.66 EUR
Maksimum:
21.33 EUR (9.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.98% (21.33 EUR)
Varlığa göre:
31.51% (65.28 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.34 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.32 × 250
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.37 × 518
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 266
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 429
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 4708
|
ICMarketsSC-Live24
|0.45 × 397
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Dukascopy-live-1
|0.48 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.49 × 1683
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
18%
0
0
USD
USD
235
EUR
EUR
5
100%
44
56%
37%
1.43
0.80
EUR
EUR
32%
1:500