Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

E8Funding-Demo 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.20 × 5 Tickmill-Live04 0.20 × 20 ICMarketsEU-Live18 0.29 × 24 ICMarketsSC-Live19 0.32 × 250 ICMarketsSC-Live26 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live16 0.36 × 14 ICMarketsSC-Live23 0.37 × 518 BlueberryMarkets-Live 0.38 × 132 ICMarketsSC-Live33 0.40 × 266 ICMarketsSC-Live12 0.43 × 429 ICMarketsSC-Live31 0.44 × 4708 ICMarketsSC-Live24 0.45 × 397 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 Dukascopy-live-1 0.48 × 103 ICMarketsSC-Live11 0.49 × 1683 118 plus...