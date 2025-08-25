- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
25 (56.81%)
Loss Trade:
19 (43.18%)
Best Trade:
15.34 EUR
Worst Trade:
-14.81 EUR
Profitto lordo:
114.92 EUR (4 151 pips)
Perdita lorda:
-79.91 EUR (3 094 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
33.68 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
36.98%
Massimo carico di deposito:
12.65%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
13 (29.55%)
Short Trade:
31 (70.45%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.80 EUR
Profitto medio:
4.60 EUR
Perdita media:
-4.21 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-13.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.56 EUR (2)
Crescita mensile:
13.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.66 EUR
Massimale:
21.33 EUR (9.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.98% (21.33 EUR)
Per equità:
31.51% (65.28 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.34 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.11 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.32 × 250
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.37 × 518
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 266
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 429
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 4708
|
ICMarketsSC-Live24
|0.45 × 397
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Dukascopy-live-1
|0.48 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.49 × 1683
118 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
18%
0
0
USD
USD
235
EUR
EUR
5
100%
44
56%
37%
1.43
0.80
EUR
EUR
32%
1:500