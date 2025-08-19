SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo AI Follow
Kin Hung Chow

Algo AI Follow

Kin Hung Chow
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
5 (14.70%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (85.29%)
En iyi işlem:
27.87 USD
En kötü işlem:
-11.09 USD
Brüt kâr:
75.14 USD (349 170 pips)
Brüt zarar:
-200.78 USD (18 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (31.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.59 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
53.58%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
10 (29.41%)
Satış işlemleri:
24 (70.59%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-3.70 USD
Ortalama kâr:
15.03 USD
Ortalama zarar:
-6.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-129.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.68 USD (18)
Aylık büyüme:
-6.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.64 USD
Maksimum:
129.68 USD (7.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.19% (129.68 USD)
Varlığa göre:
0.90% (15.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4
USDCAD 4
EURUSD 3
AUDJPY 2
EURCAD 2
BTCUSD 2
NZDJPY 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
BNBUSD 1
AUDCHF 1
EURAUD 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
ETHUSD 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -33
USDCAD -30
EURUSD 10
AUDJPY -14
EURCAD -1
BTCUSD 42
NZDJPY -10
USDCHF -15
GBPNZD -12
BNBUSD -1
AUDCHF -10
EURAUD -9
CHFJPY -9
NZDUSD -6
EURCHF 6
AUDNZD -11
EURGBP -8
ETHUSD -8
CADJPY 0
NZDCAD -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.2K
USDCAD -731
EURUSD 27
AUDJPY -543
EURCAD 33
BTCUSD 348K
NZDJPY -258
USDCHF -255
GBPNZD -1.4K
BNBUSD -9.3K
AUDCHF -100
EURAUD -265
CHFJPY -122
NZDUSD -90
EURCHF 129
AUDNZD -207
EURGBP -116
ETHUSD -2.6K
CADJPY 0
NZDCAD -246
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.87 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +31.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.10 × 10
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 118
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 28
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 640
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 599
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.29 × 75
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 220
Exness-Real17
1.38 × 72
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 255
FXCL-Main2
1.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
OrbexGlobal-Live
2.08 × 53
ICMarketsSC-Live26
2.28 × 378
40 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 17:25
Share of trading days is too low
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.