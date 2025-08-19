- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
5 (14.70%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (85.29%)
En iyi işlem:
27.87 USD
En kötü işlem:
-11.09 USD
Brüt kâr:
75.14 USD (349 170 pips)
Brüt zarar:
-200.78 USD (18 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (31.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.59 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
53.58%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
10 (29.41%)
Satış işlemleri:
24 (70.59%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-3.70 USD
Ortalama kâr:
15.03 USD
Ortalama zarar:
-6.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-129.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.68 USD (18)
Aylık büyüme:
-6.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.64 USD
Maksimum:
129.68 USD (7.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.19% (129.68 USD)
Varlığa göre:
0.90% (15.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|USDCAD
|4
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|BTCUSD
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|BNBUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|ETHUSD
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-33
|USDCAD
|-30
|EURUSD
|10
|AUDJPY
|-14
|EURCAD
|-1
|BTCUSD
|42
|NZDJPY
|-10
|USDCHF
|-15
|GBPNZD
|-12
|BNBUSD
|-1
|AUDCHF
|-10
|EURAUD
|-9
|CHFJPY
|-9
|NZDUSD
|-6
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|-11
|EURGBP
|-8
|ETHUSD
|-8
|CADJPY
|0
|NZDCAD
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-731
|EURUSD
|27
|AUDJPY
|-543
|EURCAD
|33
|BTCUSD
|348K
|NZDJPY
|-258
|USDCHF
|-255
|GBPNZD
|-1.4K
|BNBUSD
|-9.3K
|AUDCHF
|-100
|EURAUD
|-265
|CHFJPY
|-122
|NZDUSD
|-90
|EURCHF
|129
|AUDNZD
|-207
|EURGBP
|-116
|ETHUSD
|-2.6K
|CADJPY
|0
|NZDCAD
|-246
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.87 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +31.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.10 × 10
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 118
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 640
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 599
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 39
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.29 × 75
|
ICMarketsSC-Live07
|1.30 × 220
|
Exness-Real17
|1.38 × 72
|
ICMarketsSC-Live14
|1.38 × 255
|
FXCL-Main2
|1.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|2.08 × 53
|
ICMarketsSC-Live26
|2.28 × 378
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
6
100%
34
14%
54%
0.37
-3.70
USD
USD
7%
1:500