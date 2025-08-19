Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live18 0.10 × 10 Exness-Real3 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live27 0.36 × 118 ICMarketsSC-Live05 0.50 × 28 FusionMarkets-Demo 0.67 × 52 ICMarketsSC-Live25 0.79 × 640 ICMarketsSC-Live24 0.88 × 599 ICMarkets-Live22 1.10 × 39 ICMarketsSC-Live16 1.15 × 48 VantageInternational-Demo 1.25 × 28 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live23 1.29 × 75 ICMarketsSC-Live07 1.30 × 220 Exness-Real17 1.38 × 72 ICMarketsSC-Live14 1.38 × 255 FXCL-Main2 1.50 × 2 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 2 OrbexGlobal-Live 2.08 × 53 ICMarketsSC-Live26 2.29 × 376 40 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou