SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo AI Follow
Kin Hung Chow

Algo AI Follow

Kin Hung Chow
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
5 (14.70%)
Loss Trade:
29 (85.29%)
Best Trade:
27.87 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
75.14 USD (349 170 pips)
Perdita lorda:
-200.78 USD (18 150 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (31.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.59 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
53.58%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
10 (29.41%)
Short Trade:
24 (70.59%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-3.70 USD
Profitto medio:
15.03 USD
Perdita media:
-6.92 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-129.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.68 USD (18)
Crescita mensile:
-6.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.64 USD
Massimale:
129.68 USD (7.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.19% (129.68 USD)
Per equità:
0.90% (15.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4
USDCAD 4
EURUSD 3
AUDJPY 2
EURCAD 2
BTCUSD 2
NZDJPY 2
USDCHF 2
GBPNZD 2
BNBUSD 1
AUDCHF 1
EURAUD 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
ETHUSD 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -33
USDCAD -30
EURUSD 10
AUDJPY -14
EURCAD -1
BTCUSD 42
NZDJPY -10
USDCHF -15
GBPNZD -12
BNBUSD -1
AUDCHF -10
EURAUD -9
CHFJPY -9
NZDUSD -6
EURCHF 6
AUDNZD -11
EURGBP -8
ETHUSD -8
CADJPY 0
NZDCAD -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.2K
USDCAD -731
EURUSD 27
AUDJPY -543
EURCAD 33
BTCUSD 348K
NZDJPY -258
USDCHF -255
GBPNZD -1.4K
BNBUSD -9.3K
AUDCHF -100
EURAUD -265
CHFJPY -122
NZDUSD -90
EURCHF 129
AUDNZD -207
EURGBP -116
ETHUSD -2.6K
CADJPY 0
NZDCAD -246
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.87 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +31.59 USD
Massima perdita consecutiva: -129.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.10 × 10
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 118
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 28
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 640
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 599
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.29 × 75
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 220
Exness-Real17
1.38 × 72
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 255
FXCL-Main2
1.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
OrbexGlobal-Live
2.08 × 53
ICMarketsSC-Live26
2.28 × 378
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 17:25
Share of trading days is too low
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo AI Follow
30USD al mese
-7%
0
0
USD
1.7K
USD
6
100%
34
14%
54%
0.37
-3.70
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.