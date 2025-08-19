- Crescita
Trade:
34
Profit Trade:
5 (14.70%)
Loss Trade:
29 (85.29%)
Best Trade:
27.87 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
75.14 USD (349 170 pips)
Perdita lorda:
-200.78 USD (18 150 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (31.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.59 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
53.58%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
10 (29.41%)
Short Trade:
24 (70.59%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-3.70 USD
Profitto medio:
15.03 USD
Perdita media:
-6.92 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-129.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.68 USD (18)
Crescita mensile:
-6.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.64 USD
Massimale:
129.68 USD (7.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.19% (129.68 USD)
Per equità:
0.90% (15.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|USDCAD
|4
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|BTCUSD
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|BNBUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|ETHUSD
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-33
|USDCAD
|-30
|EURUSD
|10
|AUDJPY
|-14
|EURCAD
|-1
|BTCUSD
|42
|NZDJPY
|-10
|USDCHF
|-15
|GBPNZD
|-12
|BNBUSD
|-1
|AUDCHF
|-10
|EURAUD
|-9
|CHFJPY
|-9
|NZDUSD
|-6
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|-11
|EURGBP
|-8
|ETHUSD
|-8
|CADJPY
|0
|NZDCAD
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-731
|EURUSD
|27
|AUDJPY
|-543
|EURCAD
|33
|BTCUSD
|348K
|NZDJPY
|-258
|USDCHF
|-255
|GBPNZD
|-1.4K
|BNBUSD
|-9.3K
|AUDCHF
|-100
|EURAUD
|-265
|CHFJPY
|-122
|NZDUSD
|-90
|EURCHF
|129
|AUDNZD
|-207
|EURGBP
|-116
|ETHUSD
|-2.6K
|CADJPY
|0
|NZDCAD
|-246
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.87 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +31.59 USD
Massima perdita consecutiva: -129.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.10 × 10
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 118
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 640
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 599
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 39
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.29 × 75
|
ICMarketsSC-Live07
|1.30 × 220
|
Exness-Real17
|1.38 × 72
|
ICMarketsSC-Live14
|1.38 × 255
|
FXCL-Main2
|1.50 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|2.08 × 53
|
ICMarketsSC-Live26
|2.28 × 378
