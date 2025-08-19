- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 501
Kârla kapanan işlemler:
3 424 (76.07%)
Zararla kapanan işlemler:
1 077 (23.93%)
En iyi işlem:
670.05 USD
En kötü işlem:
-127.44 USD
Brüt kâr:
7 081.87 USD (991 715 pips)
Brüt zarar:
-4 626.42 USD (1 100 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (10.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 038.72 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
558
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
2 336 (51.90%)
Satış işlemleri:
2 165 (48.10%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-4.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 113.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 113.19 USD (14)
Aylık büyüme:
5.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 113.19 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (1 113.19 USD)
Varlığa göre:
27.75% (5 661.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|1493
|US30
|966
|USDJPY
|791
|EURUSD
|538
|GBPJPY
|425
|JP225
|214
|EURCHF
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|179
|US30
|208
|USDJPY
|767
|EURUSD
|862
|GBPJPY
|303
|JP225
|19
|EURCHF
|117
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-21K
|US30
|-68K
|USDJPY
|-9.8K
|EURUSD
|3.6K
|GBPJPY
|-17K
|JP225
|877
|EURCHF
|3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +670.05 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +10.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 113.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
11
100%
4 501
76%
100%
1.53
0.55
USD
USD
28%
1:500