Jose Carlos Miranda Reyes

EA EGT Compra Venda

0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 501
Kârla kapanan işlemler:
3 424 (76.07%)
Zararla kapanan işlemler:
1 077 (23.93%)
En iyi işlem:
670.05 USD
En kötü işlem:
-127.44 USD
Brüt kâr:
7 081.87 USD (991 715 pips)
Brüt zarar:
-4 626.42 USD (1 100 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (10.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 038.72 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
558
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
2 336 (51.90%)
Satış işlemleri:
2 165 (48.10%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-4.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 113.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 113.19 USD (14)
Aylık büyüme:
5.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 113.19 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (1 113.19 USD)
Varlığa göre:
27.75% (5 661.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 1493
US30 966
USDJPY 791
EURUSD 538
GBPJPY 425
JP225 214
EURCHF 74
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 179
US30 208
USDJPY 767
EURUSD 862
GBPJPY 303
JP225 19
EURCHF 117
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -21K
US30 -68K
USDJPY -9.8K
EURUSD 3.6K
GBPJPY -17K
JP225 877
EURCHF 3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +670.05 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +10.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 113.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 5
DooFintech-Live 5
0.00 × 23
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.17 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 10:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 22:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 23:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA EGT Compra Venda
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
21K
USD
11
100%
4 501
76%
100%
1.53
0.55
USD
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.