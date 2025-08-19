- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 517
Profit Trade:
3 431 (75.95%)
Loss Trade:
1 086 (24.04%)
Best Trade:
670.05 USD
Worst Trade:
-127.44 USD
Profitto lordo:
7 144.29 USD (994 623 pips)
Perdita lorda:
-4 674.36 USD (1 105 276 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (10.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 038.72 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
555
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
2 343 (51.87%)
Short Trade:
2 174 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 113.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 113.19 USD (14)
Crescita mensile:
5.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 113.19 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (1 113.19 USD)
Per equità:
27.75% (5 661.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|1495
|US30
|968
|USDJPY
|794
|EURUSD
|538
|GBPJPY
|434
|JP225
|214
|EURCHF
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|179
|US30
|208
|USDJPY
|770
|EURUSD
|862
|GBPJPY
|314
|JP225
|19
|EURCHF
|117
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-21K
|US30
|-67K
|USDJPY
|-9.6K
|EURUSD
|3.6K
|GBPJPY
|-19K
|JP225
|877
|EURCHF
|3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +670.05 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +10.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 113.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
11
100%
4 517
75%
100%
1.52
0.55
USD
USD
28%
1:500