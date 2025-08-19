SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA EGT Compra Venda
Jose Carlos Miranda Reyes

EA EGT Compra Venda

Jose Carlos Miranda Reyes
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 517
Profit Trade:
3 431 (75.95%)
Loss Trade:
1 086 (24.04%)
Best Trade:
670.05 USD
Worst Trade:
-127.44 USD
Profitto lordo:
7 144.29 USD (994 623 pips)
Perdita lorda:
-4 674.36 USD (1 105 276 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (10.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 038.72 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
555
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
2 343 (51.87%)
Short Trade:
2 174 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 113.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 113.19 USD (14)
Crescita mensile:
5.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 113.19 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (1 113.19 USD)
Per equità:
27.75% (5 661.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 1495
US30 968
USDJPY 794
EURUSD 538
GBPJPY 434
JP225 214
EURCHF 74
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 179
US30 208
USDJPY 770
EURUSD 862
GBPJPY 314
JP225 19
EURCHF 117
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -21K
US30 -67K
USDJPY -9.6K
EURUSD 3.6K
GBPJPY -19K
JP225 877
EURCHF 3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +670.05 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +10.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 113.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 5
DooFintech-Live 5
0.00 × 23
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
216 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.17 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 10:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 22:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 23:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA EGT Compra Venda
30USD al mese
13%
0
0
USD
21K
USD
11
100%
4 517
75%
100%
1.52
0.55
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.