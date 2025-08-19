SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA EGT Compra Venda
Jose Carlos Miranda Reyes

EA EGT Compra Venda

Jose Carlos Miranda Reyes
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 521
Bénéfice trades:
3 435 (75.97%)
Perte trades:
1 086 (24.02%)
Meilleure transaction:
670.05 USD
Pire transaction:
-127.44 USD
Bénéfice brut:
7 144.69 USD (995 023 pips)
Perte brute:
-4 674.36 USD (1 105 276 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (10.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 038.72 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.01%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
562
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
2 347 (51.91%)
Courts trades:
2 174 (48.09%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
2.08 USD
Perte moyenne:
-4.30 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 113.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 113.19 USD (14)
Croissance mensuelle:
5.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 113.19 USD (5.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.44% (1 113.19 USD)
Par fonds propres:
27.75% (5 661.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 1497
US30 970
USDJPY 794
EURUSD 538
GBPJPY 434
JP225 214
EURCHF 74
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 179
US30 209
USDJPY 770
EURUSD 862
GBPJPY 314
JP225 19
EURCHF 117
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 -20K
US30 -67K
USDJPY -9.6K
EURUSD 3.6K
GBPJPY -19K
JP225 877
EURCHF 3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +670.05 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +10.29 USD
Perte consécutive maximale: -1 113.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 5
DooFintech-Live 5
0.00 × 23
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
216 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.17 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 10:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 09:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 22:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 23:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA EGT Compra Venda
30 USD par mois
13%
0
0
USD
21K
USD
12
100%
4 521
75%
100%
1.52
0.55
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.