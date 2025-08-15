SinyallerBölümler
Carlos Garrafa

DeadLinePro

Carlos Garrafa
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
163 (62.45%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (37.55%)
En iyi işlem:
59.08 EUR
En kötü işlem:
-81.87 EUR
Brüt kâr:
1 022.86 EUR (20 094 pips)
Brüt zarar:
-564.82 EUR (17 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (22.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
89.83 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
50.85%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
20 (7.66%)
Satış işlemleri:
241 (92.34%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.75 EUR
Ortalama kâr:
6.28 EUR
Ortalama zarar:
-5.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.87 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.36%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.86 EUR
Maksimum:
81.87 EUR (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (81.87 EUR)
Varlığa göre:
2.33% (179.78 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 250
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 523
XAUUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.6K
XAUUSD -95
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.08 EUR
En kötü işlem: -82 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -18.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1775
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
40 daha fazla...
Manual trading and bot - Let's go up to 1 million

Recommendation use ICMarkets 1:500

Match the balance

İnceleme yok
2025.09.11 08:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 17:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
