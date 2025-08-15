- Büyüme
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
163 (62.45%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (37.55%)
En iyi işlem:
59.08 EUR
En kötü işlem:
-81.87 EUR
Brüt kâr:
1 022.86 EUR (20 094 pips)
Brüt zarar:
-564.82 EUR (17 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (22.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
89.83 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
50.85%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
20 (7.66%)
Satış işlemleri:
241 (92.34%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.75 EUR
Ortalama kâr:
6.28 EUR
Ortalama zarar:
-5.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.87 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.36%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.86 EUR
Maksimum:
81.87 EUR (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (81.87 EUR)
Varlığa göre:
2.33% (179.78 EUR)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
250
XAUUSD
11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
523
XAUUSD
-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
2.6K
XAUUSD
-95
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +59.08 EUR
En kötü işlem: -82 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -18.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1775
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 709
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Manual trading and bot - Let's go up to 1 million
Recommendation use ICMarkets 1:500
Match the balance
İnceleme yok
