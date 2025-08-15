SignauxSections
Carlos Garrafa

DeadLinePro

Carlos Garrafa
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
163 (62.45%)
Perte trades:
98 (37.55%)
Meilleure transaction:
59.08 EUR
Pire transaction:
-81.87 EUR
Bénéfice brut:
1 022.86 EUR (20 094 pips)
Perte brute:
-564.82 EUR (17 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (22.28 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
89.83 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
50.85%
Charge de dépôt maximale:
0.80%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
5.59
Longs trades:
20 (7.66%)
Courts trades:
241 (92.34%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
1.75 EUR
Bénéfice moyen:
6.28 EUR
Perte moyenne:
-5.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-18.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-81.87 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.36%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.86 EUR
Maximal:
81.87 EUR (1.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.05% (81.87 EUR)
Par fonds propres:
2.33% (179.78 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 250
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 523
XAUUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.6K
XAUUSD -95
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.08 EUR
Pire transaction: -82 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22.28 EUR
Perte consécutive maximale: -18.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1773
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
40 plus...
Manual trading and bot - Let's go up to 1 million

Recommendation use ICMarkets 1:500

Match the balance

Aucun avis
2025.09.11 08:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 17:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
