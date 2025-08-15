SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DeadLinePro
Carlos Garrafa

DeadLinePro

Carlos Garrafa
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
163 (62.45%)
Loss Trade:
98 (37.55%)
Best Trade:
59.08 EUR
Worst Trade:
-81.87 EUR
Profitto lordo:
1 022.86 EUR (20 094 pips)
Perdita lorda:
-564.82 EUR (17 651 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (22.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
89.83 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
50.85%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
20 (7.66%)
Short Trade:
241 (92.34%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.75 EUR
Profitto medio:
6.28 EUR
Perdita media:
-5.76 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-18.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-81.87 EUR (1)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.86 EUR
Massimale:
81.87 EUR (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (81.87 EUR)
Per equità:
2.33% (179.78 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 250
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 523
XAUUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.6K
XAUUSD -95
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.08 EUR
Worst Trade: -82 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -18.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1775
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Manual trading and bot - Let's go up to 1 million

Recommendation use ICMarkets 1:500

Match the balance

Non ci sono recensioni
2025.09.11 08:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 17:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DeadLinePro
30USD al mese
6%
0
0
USD
7.8K
EUR
13
91%
261
62%
51%
1.81
1.75
EUR
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.