Trade:
261
Profit Trade:
163 (62.45%)
Loss Trade:
98 (37.55%)
Best Trade:
59.08 EUR
Worst Trade:
-81.87 EUR
Profitto lordo:
1 022.86 EUR (20 094 pips)
Perdita lorda:
-564.82 EUR (17 651 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (22.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
89.83 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
50.85%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
20 (7.66%)
Short Trade:
241 (92.34%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.75 EUR
Profitto medio:
6.28 EUR
Perdita media:
-5.76 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-18.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-81.87 EUR (1)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.86 EUR
Massimale:
81.87 EUR (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (81.87 EUR)
Per equità:
2.33% (179.78 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|250
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|523
|XAUUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.6K
|XAUUSD
|-95
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.08 EUR
Worst Trade: -82 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -18.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1775
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.15 × 341
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 709
|
ICMarketsSC-Live24
|1.26 × 317
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
ICMarketsSC-Live16
|1.83 × 103
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Manual trading and bot - Let's go up to 1 million
Recommendation use ICMarkets 1:500
Match the balance
Non ci sono recensioni
