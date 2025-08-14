SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VNB SS650 Ver2 Safe Mode
Hoang Linh Luc

VNB SS650 Ver2 Safe Mode

Hoang Linh Luc
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
42 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (33.33%)
En iyi işlem:
2 302.94 USD
En kötü işlem:
-859.49 USD
Brüt kâr:
13 342.22 USD (13 922 pips)
Brüt zarar:
-5 689.24 USD (9 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 924.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 324.94 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
1.24%
Maks. mevduat yükü:
24.79%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
52 (82.54%)
Satış işlemleri:
11 (17.46%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
121.48 USD
Ortalama kâr:
317.67 USD
Ortalama zarar:
-270.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 016.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 016.79 USD (3)
Aylık büyüme:
8.44%
Yıllık tahmin:
102.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.04 USD
Maksimum:
2 016.79 USD (6.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.63% (2 016.79 USD)
Varlığa göre:
23.15% (7 036.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 7.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 302.94 USD
En kötü işlem: -859 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 924.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 016.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


İnceleme yok
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VNB SS650 Ver2 Safe Mode
Ayda 100 USD
32%
0
0
USD
32K
USD
18
100%
63
66%
1%
2.34
121.48
USD
23%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.