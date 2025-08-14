SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VNB SS650 Ver2 Safe Mode
Hoang Linh Luc

VNB SS650 Ver2 Safe Mode

Hoang Linh Luc
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
63
Bénéfice trades:
42 (66.66%)
Perte trades:
21 (33.33%)
Meilleure transaction:
2 302.94 USD
Pire transaction:
-859.49 USD
Bénéfice brut:
13 342.22 USD (13 922 pips)
Perte brute:
-5 689.24 USD (9 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 924.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 324.94 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
1.24%
Charge de dépôt maximale:
24.79%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
3.79
Longs trades:
52 (82.54%)
Courts trades:
11 (17.46%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
121.48 USD
Bénéfice moyen:
317.67 USD
Perte moyenne:
-270.92 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 016.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 016.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.44%
Prévision annuelle:
102.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
83.04 USD
Maximal:
2 016.79 USD (6.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.63% (2 016.79 USD)
Par fonds propres:
23.15% (7 036.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDf 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDf 7.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDf 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 302.94 USD
Pire transaction: -859 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 924.66 USD
Perte consécutive maximale: -2 016.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Aucun avis
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VNB SS650 Ver2 Safe Mode
100 USD par mois
32%
0
0
USD
32K
USD
18
100%
63
66%
1%
2.34
121.48
USD
23%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.